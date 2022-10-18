Таропрогноз на 19 жовтня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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У деяких видасться чудовий день для роботи
Середа, 19 жовтня, багатьом принесе можливості добре просунутися у справах, іншим же настав час переосмислити своє життя.
На це вказує розклад карт Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, які сюрпризи чекають саме для Вас, виберіть одну карту:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Імператриця
Ця карта каже, що задум або підприємство, яке Вас дуже хвилює, зростатиме і розвиватиметься, головне будьте спокійними і не заважайте подіям розвиватися так, як вони розвиваються. Доля буде до Вас прихильна протягом дня.
Лицар пентаклів
Карта каже, що у середу Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.
Перевернута Дев’ятка кубків
У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і даремно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень, — подумайте про це.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця цього тижня.