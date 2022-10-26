Симптом заметили на эфире: у известной ведущей нашлись внезапные проблемы со здоровьем

Обратиться к врачу ведущей посоветовала одна из зрительниц

У известной украинской ведущей Ярославы Кравченко обнаружили большой узел в щитовидке, — она пошла на обследование после того, как одна из зрительниц заметила тревожный симптом в ходе выпуска шоу "Ебаут".

Пользовательница с ником Booty Bee написала в комментариях, что с момента последнего выпуска у Ярославы стала больше щитовидная железа, и посоветовала ей обратиться к эндокринологу.

Скриншот того самого комментария

Яся сразу ответила, что так писать людям некорректно, но к врачу на всякий случай она все же записалась.

Несмотря на волнение, Ярослава решила сразу обратиться к врачу

Буквально на следующий день после УЗИ выяснилось, что проблема действительно есть, — обследование показало наличие нового узла в щитовидной железе.

"Обнаружили на УЗИ, что у меня большой, ох**нно большой узел, 3 на 4 сантиметра. Завтра пойду к врачу, он скажет, нужно ли делать биопсию, и что вообще происходит, но факт остается фактом: он вырос достаточно быстро, потому что прошлое УЗИ щитовидки я делала ровно год назад и ничего не было", — рассказала Кравченко.

Также ведущая извинилась перед подписчицей и поблагодарила, что та вовремя обратила внимание на такую, казалось бы, незначительную деталь.

Заметим, что в последнем выпуске "Ебаут" Ярослава выглядела так:

Ярослава Кравченко в последнем выпуске "Ебаут"

А вот скриншоты с предыдущего эфира:

Ярослава Кравченко до того, как у нее заметили увеличенную щитовидку

Ярослава Кравченко, — 35-летняя теле- и радиоведущая, общественная деятельница, основательница "Дикого театра" в Киеве. Она известна как участница Революции Достоинства, амбассадор движения за гендерное равенство "HeForShe", ведущая "Телебачення Торонто" и шоу "Ебаут".

Как сообщал "Телеграф", ранее своим нездоровым внешним видом встревожила украинцев и ведущая Маша Ефросинина.