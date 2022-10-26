Симптом помітили на ефірі: у відомої ведучої знайшлися раптові проблеми зі здоров’ям

Звернутися до лікаря ведучій порадила одна із глядачок

У відомої української ведучої Ярослави Кравченко виявили великий вузол у щитовидці — вона пішла на обстеження після того, як одна з глядачок помітила тривожний симптом під час випуску шоу "Ебаут".

Користувачка з ніком Booty Bee написала в коментарях, що з моменту останнього випуску у Ярослави стала більша щитовидна залоза, і порадила їй звернутися до ендокринолога.

Скріншот того самого коментаря

Яся відразу відповіла, що так писати людям некоректно, але до лікаря про всяк випадок вона все ж таки записалася.

Незважаючи на хвилювання, Ярослава вирішила одразу звернутися до лікаря

Буквально наступного дня після УЗД з’ясувалося, що проблема справді є — обстеження показало наявність нового вузла в щитовидній залозі.

"Виявили на УЗД, що у мене великий, ох**но великий вузол, 3 на 4 сантиметри. Завтра піду до лікаря, він скаже, чи потрібно робити біопсію, і що взагалі відбувається, але факт залишається фактом: він виріс досить швидко, тому що минуле УЗД щитовидки я робила рівно рік тому і нічого не було”, — розповіла Кравченко.

Також ведуча вибачилася перед підписницею та подякувала, що та вчасно звернула увагу на таку, начебто, незначну деталь.

Зауважимо, що в останньому випуску "Ебаут" Ярослава виглядала так:

Ярослава Кравченко в останньому випуску "Ебаут"

А ось скріншоти з попереднього ефіру:

Ярослава Кравченко до того, як у неї помітили збільшену щитовидку

Ярослава Кравченко, — 35-річна теле- та радіоведуча, громадська діячка, засновниця "Дикого театру" у Києві. Вона відома як учасниця Революції Гідності, амбасадор руху за ґендерну рівність "HeForShe", ведуча "Телебачення Торонто" та шоу "Ебаут".

Як повідомляв "Телеграф", раніше своїм нездоровим зовнішнім виглядом стривожила українців і ведуча Маша Єфросиніна.