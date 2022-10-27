В конце октября Землю накроют неожиданно мощные магнитные бури: когда именно и что о них нужно знать

Метеозависимым людям следует быть готовыми к такой активности Солнца

В октябре этого года люди уже пережили довольно много магнитных бурь — месяц действительно был насыщен ими. Причем это еще не все – в конце октября солнечная активность станет еще более мощной, и к этому уже нужно готовиться.

Об этом сообщили, в частности, специалисты Meteoagent. Как отмечается, геомагнитные бури будут постигнуть планету с 27 по 30 октября включительно. Они будут достаточно мощными, ведь классифицируются как средние и сильные.

27 октября – магнитная буря среднего уровня – индекс 4;

28 октября – магнитная буря высокого уровня – индекс 5;

29 октября – магнитная буря среднего уровня – индекс 4;

30 октября – магнитная буря высокого уровня – индекс 5.

Метеозависимым в эти дни трудно позавидовать. Ухудшение самочувствия может быть кардинальным, но не только у них. Беременные, пожилые люди и хронические заболевания также могут почувствовать на себе вспышки, которые накроют Землю в течение этих дней октября. Среди наиболее вероятных симптомов могут быть: головная боль, мигрень, тошнота, головокружение, нарушение сердечного ритма, колебания артериального давления, депрессивные настроения, агрессия, апатия, бессонница или сонливость, нарушение концентрации и т.д.

Дать магнитных бурь до конца октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, специалисты рассказали, когда будет новая волна магнитных бурь — даты на ноябрь.