У кінці жовтня Землю накриють несподівано потужні магнітні бурі: коли саме і що про них треба знати

Метеозалежним людям слід бути готовими до такої активності Сонця

У жовтні цього року люди вже пережили доволі багато магнітних бурь — місяць справді був насичений ними. При чому це ще не все — наприкінці жовтня сонячна активність стане ще більш потужною, і до цього вже треба готуватися.

Про це повідомили, зокрема, фахівці Meteoagent. Як зазначається, геомагнітні бурі будуть спіткати планету з 27 до 30 жовтня включно. Вони будуть достатньо потужними, адже класифікуються як середні і сильні.

27 жовтня — магнітна буря середнього рівня — індекс 4;

28 жовтня — магнітна буря високого рівня — індекс 5;

29 жовтня — магнітна буря середнього рівня — індекс 4;

30 жовтня — магнітна буря високого рівня — індекс 5.

Метеозалежним у ці дні важко позаздрити. Погіршення самопочуття може бути кардинальним, але не тільки в них. Вагітні, літні люди та ті, хто мають хронічні захворювання також можуть відчути на собі спалахи, які накриють Землю протягом цих днів жовтня. Серед найбільш ймовірних симптомів можуть бути: головинй біль, мігрень, нудота, запаморочення, порушення серцевого ритму, коливання артеріального тиску, депресивні настрої, агресія, апатія, безсоння або сонливість, порушення концентрації тощо.

Дати магнітних бурь до кінця жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, фахівці розповіли, коли буде нова хвиля магнітних бурь — дати на листопад.