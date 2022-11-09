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Таропрогноз на 10 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на десятый день ноября
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на десятый день ноября. Фото telegraf.com.ua

Некоторые в четверг станут счастливыми

Четверг, 10 ноября, некоторым может уготовить испытания и проблемы с деньгами, у других же наоборот этот день выдастся как никогда удачным.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что приготовил четверг именно Вам, выберите без раздумий одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, перевернутая Девятка мечей, перевернутый Туз пентаклей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Поздравляем, поскольку еще эта карта называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь в четверг от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на ноябрь.

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