Таропрогноз на 10 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Дехто у четвер стане щасливим
Четвер, 10 листопада, деяким може приготувати випробування та проблеми з грошима, в інших навпаки цей день видасться як ніколи вдалим.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що приготував четвер саме Вам, оберіть без роздумів одну з карток на картинці:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Шістка кубків
Вітаємо, оскільки ще ця карта називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, домівку та сімейне щастя.
Перевернута Дев’ятка мечів
Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.
Перевернутий Туз пентаклів
Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся у четвер від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити чи витратити на зло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" складав прогноз за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на листопад.