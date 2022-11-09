Таропрогноз на 10 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Дехто у четвер стане щасливим

Четвер, 10 листопада, деяким може приготувати випробування та проблеми з грошима, в інших навпаки цей день видасться як ніколи вдалим.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що приготував четвер саме Вам, оберіть без роздумів одну з карток на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, перевернута Дев’ятка мечів, перевернутий Туз пентаклів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Шістка кубків

Вітаємо, оскільки ще ця карта називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, домівку та сімейне щастя.

Перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся у четвер від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити чи витратити на зло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" складав прогноз за картами Таро для всіх знаків Зодіаку на листопад.