Магнитные бури в ноябре: названы ближайшие опасные даты

Существует риск ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.

Человечество ожидает целых шесть вспышек солнечной активности в ноябре 2022 года. Первая мощная буря уже прошла, она наблюдалась в период с 6 по 8 ноября. Когда еще следует ожидать опасных дат и как они могут повлиять на здоровье человека, рассказали в Центре прогнозирования космической погоды.

Ближайшая магнитная буря будет наблюдаться с 10 по 12 ноября. В первый день активность солнца будет высокой, а в последующие два дня – средней.

Интенсивная магнитная буря ожидается 14-15 ноября. Ученые предупреждают, что она может вывести из строя даже тех людей, которые не страдают метеозависимостью.

Во второй декаде месяца человечество ждет еще два периода средней активности солнца. По предварительным прогнозам, вспышки могут состояться 16-17 и 25-28 ноября.

Самая мощная магнитная буря может накрыть Землю в конце месяца – 29 ноября.

Как пережить магнитные бури: практические советы

Вспышки солнца могут привести к таким неприятным последствиям как скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность, бессонницу. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний.

Снизить риск ухудшения самочувствия помогут следующие советы:

Ограничьте употребление напитков, содержащих кофеин. Обратите внимание, что его содержит не только кофе, но и чай, энергетические напитки и некоторые лекарства. Минимизируйте употребление вредной пищи: жирной, жареной, копченой, фастфудов. Избегайте стрессовых ситуаций. По возможности перенесите важные встречи, возьмите выходной на работе. Регулярно проветривайте квартиру. Положительное воздействие оказывают прогулки на свежем воздухе. Позаботьтесь о физической активности. Сбалансировать самочувствие хорошо помогает йога.

Избавиться от неприятного воздействия магнитных бурь помогут настойки, рецепты которых состоят из простых и доступных ингредиентов.