Магнітні бурі в листопаді: названі найближчі небезпечні дати
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Існує ризик погіршення самопочуття у метеозалежних людей.
Людство очікує цілих шість спалахів сонячної активності у листопаді 2022 року. Перша потужна буря вже минула, вона спостерігалась в період з 6 по 8 листопада. Коли ще слід очікувати небезпечні дати та як вони можуть вплинути на здоров'я людини, розповіли в Центрі прогнозування космічної погоди.
Найближча магнітна буря буде спостерігатись з 10 по 12 листопада. У перший день активність сонця буде високою, а у наступні два дні — середньою.
Інтенсивна магнітна буря очікується 14-15 листопада. Вчені попереджають, що вона може вивести з ладу навіть тих людей, які не страждають метеозалежністю.
У другій декаді місяця людство чекає ще два періоди середньої активності сонця. За попередніми прогнозами, спалахи можуть відбутися 16-17 та 25-28 листопада.
Найпотужніша магнітна буря може накрити Землю наприкінці місяця — 29 листопада.
Як пережити магнітні бурі: практичні поради
Спалахи сонця можуть призвести до таких неприємних наслідків як скачки тиску, головний біль, безсоння, підвищення температури тіла. Багато метеозалежних людей скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність, безсоння. Також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.
Знизити ризик погіршення самопочуття допоможуть наступні поради:
- Обмежте вживання напоїв, що містять кофеїн. Зверніть увагу, що його містить не лише кава, а й чай, енергетичні напої та деякі ліки.
- Мінімізуйте вживання шкідливої їжі: жирної, смаженої, копченої, фастфудів.
- Уникайте стресових ситуацій. По можливості перенесіть важливі зустрічі, візьміть вихідний на роботі.
- Регулярно провітрюйте помешкання. Позитивний вплив здійснюють прогулянки на свіжому повітрі.
- Подбайте про фізичну активність. Збалансувати самопочуття добре допомагає йога.
Позбавитись від неприємного впливу магнітних бур також допоможуть настоянки, рецепти яких складаються з простих та доступних інгредієнтів.
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