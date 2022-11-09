Магнітні бурі в листопаді: названі найближчі небезпечні дати

Існує ризик погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Людство очікує цілих шість спалахів сонячної активності у листопаді 2022 року. Перша потужна буря вже минула, вона спостерігалась в період з 6 по 8 листопада. Коли ще слід очікувати небезпечні дати та як вони можуть вплинути на здоров'я людини, розповіли в Центрі прогнозування космічної погоди.

Найближча магнітна буря буде спостерігатись з 10 по 12 листопада. У перший день активність сонця буде високою, а у наступні два дні — середньою.

Інтенсивна магнітна буря очікується 14-15 листопада. Вчені попереджають, що вона може вивести з ладу навіть тих людей, які не страждають метеозалежністю.

У другій декаді місяця людство чекає ще два періоди середньої активності сонця. За попередніми прогнозами, спалахи можуть відбутися 16-17 та 25-28 листопада.

Найпотужніша магнітна буря може накрити Землю наприкінці місяця — 29 листопада.

Як пережити магнітні бурі: практичні поради

Спалахи сонця можуть призвести до таких неприємних наслідків як скачки тиску, головний біль, безсоння, підвищення температури тіла. Багато метеозалежних людей скаржаться на підвищену дратівливість, агресивність, безсоння. Також у періоди магнітних бур існує велика загроза загострення хронічних захворювань.

Знизити ризик погіршення самопочуття допоможуть наступні поради:

Обмежте вживання напоїв, що містять кофеїн. Зверніть увагу, що його містить не лише кава, а й чай, енергетичні напої та деякі ліки. Мінімізуйте вживання шкідливої їжі: жирної, смаженої, копченої, фастфудів. Уникайте стресових ситуацій. По можливості перенесіть важливі зустрічі, візьміть вихідний на роботі. Регулярно провітрюйте помешкання. Позитивний вплив здійснюють прогулянки на свіжому повітрі. Подбайте про фізичну активність. Збалансувати самопочуття добре допомагає йога.

Позбавитись від неприємного впливу магнітних бур також допоможуть настоянки, рецепти яких складаються з простих та доступних інгредієнтів.