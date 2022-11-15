Таропрогноз на 15 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Лишь у некоторых сегодня возникнут трудности
Вторник, 15 ноября, для большинства выдастся очень удачным днем, — дела пойдут хорошо как на личном, так и профессиональном фронтах.
Во всяком случае, так можно судить по картам, которые выпали в прогнозе Таро на сегодняшний день. Чтобы понять, что день уготовил именно Вам, выберите одну карту:
Теперь посмотрите, какая это была карта:
И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:
Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. 15 ноября Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Королева пентаклей
Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас сегодняшний день. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.
Перевернутое Солнце
Во вторник Вы можете столкнуться с трудностями из-за собственной трусости и негативного настроя. Но с помощью трудолюбия и старания Вы со всем справитесь.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака, каких сюрпризов еще ждать до конца недели.