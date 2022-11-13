Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Львам стоит быть настороже, а Девам повезет с деньгами

У некоторых выйдет изменить жизнь к лучшему

Середина ноября принесет массу возможностей, чтобы изменить свою жизнь как в профессиональном плане, так и на личном фронте.

Во всяком случае, так обещает расклад по картам Таро, который "Телеграф" приготовил для всех знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 ноября.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в ближайшую неделю у Вас будет хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Телец — перевернутый Маг

В этом положении карта предсказывает хаос и беспорядок, — возможно, в Ваших мыслях в ближайшие дни будет раздрай, появится личность, которой нельзя доверять, или же Вы сами решитесь на какой-то безнравственный поступок.

Близнецы — перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Рак — перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба и стать настоящей трагедией. Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь.

Лев — перевернутая Верховная жрица

В течение недели у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь на этой неделе меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Дева — Король пентаклей

На этой неделе Вам будет очень везти в деньгах и делах, — не бойтесь работать и развиваться, успех будет на Вашей стороне.

Весы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Скорпион — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что на этой неделе Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Стрелец — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Козерог — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она обещает, что в ближайшую неделю у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Также не упустите возможность провести время с близкими, и не игнорируйте их советы.

Водолей — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком на следующей неделе, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Рыбы — Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Совет этой карты на неделю, — посвятите время близким, берегите нервы и позанимайтесь творчеством.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз Таро, какие еще сюрпризы ждут все знаки Зодиака до конца ноября.