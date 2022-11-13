Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Левам варто бути насторожі, а Дівам пощастить із грошима
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У деяких вийде змінити життя на краще
Середина листопада принесе багато можливостей, щоб змінити своє життя як у професійному плані, так і на особистому фронті.
Принаймні так обіцяє розклад за картами Таро, який "Телеграф" приготував для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 14 по 20 листопада.
Ось які карти випали цього тижня:
Овен — Трійка пентаклів
У найближчий тиждень Вас чекає професійне зростання, буде добре йти робота, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.
Телець — перевернутий Маг
У цьому положенні карта передбачає хаос і безлад, — можливо, у Ваших думках найближчими днями буде роздрай, з’явиться особистість, якій не можна довіряти, або Ви самі зважитеся на якийсь аморальний вчинок.
Близнюки — перевернутий Туз мечів
У цьому положенні карта попереджає, що в найближчий тиждень Вас можуть підстерігати проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.
Рак – перевернута Десятка мечів
У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обвалитися громом серед ясного неба і стати справжньою трагедією. Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя.
Лев — перевернута Верховна жриця
Протягом тижня у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки погіршить ситуацію. Постарайтеся цього тижня менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.
Діва — Король пентаклів
Цього тижня Вам дуже щаститиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.
Терези — перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі з фінансовим планом, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Скорпіон — Лицар пентаклів
Карта каже, що цього тижня Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.
Стрілець — Королева мечів
Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.
Козеріг — Двійка кубків
Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона обіцяє, що у найближчий тиждень у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Також не пропустіть можливість провести час із близькими, і не ігноруйте їхні поради.
Водолій — перевернута Помірність
Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком наступного тижня, — Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.
Риби — Королева кубків
Це чуттєва, ранима і емоційна королева, яка цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Порада цієї карти на тиждень, — присвятіть час близьким, бережіть нерви і займайтеся творчістю.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз Таро, які ще сюрпризи чекають на всі знаки Зодіаку до кінця листопада.