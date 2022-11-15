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Таропрогноз на 16 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на шестнадцатый день ноября
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на шестнадцатый день ноября. Фото telegraf.com.ua

В среду многих могут настигнуть внезапные проблемы

Среда, 16 ноября, некоторым даст силы двигаться к цели, однако другим наоборот подбросит препятствий и неприятные сюрпризы.

Об этом предупреждают карты Таро в раскладе, который выпал на этот день. Чтобы понять, к чему быть готовым именно Вам — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз мечей, перевернутый Король кубков, Королева жезлов

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз мечей

В обычном положении карта пророчит триумф и победу, но в перевернутом виде ее смысл меняется на обратный, меч с победного становится пронзающим. В среду Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также будьте внимательны в вопросах здоровья.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что в среду Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с окружающими в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Королева жезлов

Эта королева обещает Вам 16 ноября лета силы для движения к своим целям и удачную возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца ноября.

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