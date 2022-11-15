Таропрогноз на 16 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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У середу багатьох можуть спіткати раптові проблеми
Середа, 16 листопада, деяким дасть сили рухатись до мети, проте іншим навпаки підкине перешкод та неприємні сюрпризи.
Про це попереджають карти Таро у розкладі, який випав на цей день. Щоб зрозуміти, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну карту:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Перевернутий Туз мечів
У звичайному положенні карта пророкує тріумф і перемогу, але в перевернутому вигляді її сенс змінюється на зворотний, меч з переможного стає пронизливим. У середу Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також будьте уважні у питаннях здоров’я.
Перевернутий Король кубків
У цьому положенні карта попереджає, що в середу Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня, хтось із них може носити маску.
Королева жезлів
Ця королева обіцяє Вам 16 листопада літа сили для руху до своїх цілей і вдалу можливість просунутися кар’єрними сходами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця листопада.