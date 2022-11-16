Таропрогноз на 17 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

У четвер на деяких чекають несподіванки та авантюри

Четвер, 17 листопада, принесе безліч можливостей та нових вражень, проте не для всіх вони стануть приємними.

На це натякає розклад за картами Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, до чого підготуватися саме Вам — виберіть одну карту без роздумів:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Двійка кубків, Паж жезлів, Лицар жезлів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Двійка кубків

Друга назва цієї карти "Владика кохання", і вона обіцяє, що у четвер у Вас може статися щось хороше на особистому фронті. Можливо, Вас чекає якийсь вибір чи випробування, проте це тільки піде на користь. Також не пропустіть можливість провести час із близькими та не ігноруйте їхніх порад.

Паж жезлів

У четвер Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Лицар жезлів

Ця карта може вказувати на те, що найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця місяця.