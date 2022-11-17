Таропрогноз на 18 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

П’ятниця буде надзвичайно добрим днем

У п’ятницю, 18 листопада, на багатьох чекає гармонізація життя, благополуччя та вихід із глухого кута.

Принаймні так обіцяють карти Таро, який випали в розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну карту:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Правосуддя, перевернута Двійка мечів, Десятка кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 18 листопада Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви рухатиметеся далі. Наскільки вдалим буде це рішення, покаже час.

Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на що чекати всім знакам Зодіаку до кінця листопада за картами Таро.