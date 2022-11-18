Таропрогноз на 19 листопада 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Субота буде непростою для багатьох

У суботу, 19 листопада, багатьох може спіткати крах планів або інші неприємності, також варто не ігнорувати поради оточуючих.

Про це говорить розклад, який випав на картах Таро на цей день. Щоб дізнатися, до чого підготуватися саме Вам, виберіть одну з карт на картинці нижче:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо – перевернута Дев’ятка жезлів, перевернутий Імператор, Ієрофант

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Дев’ятка жезлів

19 листопада у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми чи людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушитися далі.

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад у суботу, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати кожному знаку Зодіаку до кінця листопада згідно з картами Таро.