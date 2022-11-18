Таропрогноз на 19 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Суббота будет непростой для многих

В субботу, 19 ноября, многих может настичь крушение планов или другие неприятности, также стоит не игнорировать советы окружающих.

Об этом говорит расклад, который выпал на картах Таро на этот день. Чтобы узнать, к чему подготовиться именно Вам, — выберите одну из карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Девятка жезлов, перевернутый Император, Иерофант

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Девятка жезлов

19 ноября в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам в субботу, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать каждому знаку Зодиака до конца ноября согласно картам Таро.