Таропрогноз на 18 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Пятница будет на редкость хорошим днем

В пятницу, 18 ноября, многих ждет гармонизация жизни, благополучие и выход из тупика.

Во всяком случае, так обещают карты Таро, который выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Правосудие, перевернутая Двойка мечей, Десятка кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 18 ноября Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы будете двигаться дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать всем знакам Зодиака до конца ноября по картам Таро.