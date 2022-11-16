Таропрогноз на 17 ноября 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

В четверг некоторых ждут неожиданности и авантюры

Четверг, 17 ноября, принесет массу возможностей и новых впечатлений, однако не для всех они станут приятными.

На это намекает расклад по картам Таро, который выпал на этот день. Чтобы узнать, к чему подготовиться именно Вам — выберите без раздумий одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Двойка кубков, Паж жезлов, Рыцарь жезлов

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Двойка кубков

Второе название этой карты "Владыка любви", и она обещает, что в четверг у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте. Возможно, Вам предстоит какой-то выбор или испытание, однако это только пойдет Вам на пользу. Также не упустите возможность провести время с близкими и не игнорируйте их советов.

Паж жезлов

В четверг Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Рыцарь жезлов

Эта карта может указывать на то, что в ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака до конца месяца.