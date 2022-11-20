"Голос країни 12": имя победителя “военного” сезона вокального шоу (видео)

Победитель получит возможность записать свою песню, снять на нее клип

В воскресенье, 20 ноября, прошел суперфинал самого вокального шоу Украины "Голос країни-12", который прервала полномасштабная война. Несмотря ни на что финал шоу прошел не онлайн, а вживую из станции метро "Майдан незалежності", которая сейчас используется как бомбоубежище.

За победу в проекте будут соперничали участники команд Нади Дорофеевой, Оли Поляковой и Потапа, а также суперфиналисты команды "Второго шанса" народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой.

Финал был поделен на две части, и в результате первого тура суперфиналистами стали Давид Маскиса, Сергей Соловьев, Мария Квитка и Василий Палюх. Зрители имели возможность на протяжении всего выпуска голосовать за своего любимца, и они свой выбор сделали.

Итого, выбором народа и победителем 12 сезона "Голосу країни" — стала Мария Квитка из команды Второго шанса — народного тренера Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Отметим, что Мария была единственной вокалисткой в суперфинале.

Напомним, что показ шоу на канале "1+1" прервали после из-за вторжения россии. Сейчас украинцам показывают выпуски, которые были отсняты еще до 24 февраля. Новый сезон вокального шоу имеет благотворительную цель – вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro UA собирали на нужды украинской армии.