"Голос країни 12": ім’я переможця "воєнного" сезону вокального шоу (відео)

Переможець отримає можливість записати свою пісню, зняти на неї кліп

У неділю, 20 листопада, пройшов суперфінал найвокальнішого шоу України "Голос країни-12", який перервала повномасштабна війна. Незважаючи ні на що, фінал шоу пройшов не онлайн, а наживо зі станції метро "Майдан незалежності", яка зараз використовується як бомбосховище.

За перемогу в проєкті змагатимуться учасники команд Наді Дорофєєвої, Олі Полякової та Потапа, а також суперфіналісти команди "Другого шансу" народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Зарицької.

Фінал був поділений на дві частини, і в результаті першого туру суперфіналістами стали Давид Маскіса, Сергій Соловйов, Марія Квітка та Василь Палюх. Глядачі мали можливість протягом усього випуску голосувати за свого улюбленця, і вони зробили свій вибір.

Отже, вибором народу та переможцем 12 сезону "Голосу країни" стала Марія Квітка з команди Другого шансу — народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Зарицької. Зазначимо, що Марія була єдиною вокалісткою у суперфіналі.

Як виступала Марія Квітка в суперфінале:

Перший етап:

Другий етап:

Нагадаємо, що показ шоу на каналі "1+1" перервали після вторгнення росії. Наразі українцям показують випуски, які були зняті ще до 24 лютого. Новий сезон вокального шоу має благодійну мету – разом із фондом "Повернись живим" та платформою Dobro UA збирали на потреби української армії.