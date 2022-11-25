Таропрогноз на выходные: выберите карту и узнайте, что Вас ждет 26-27 ноября

У некоторых внезапно могут разрешиться старые проблемы

Суббота и воскресенье, 26 и 27 ноября, выдадутся на редкость удачными днями для новых свершений и начинаний.

Во всяком случае, на это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на эти выходные. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Сила, Паж кубков, перевернутая Семерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Сила

Название карты говорит само за себя, на этих выходных Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, на выходных эта проблема может решиться. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие еще сюрпризы могут ждать все знаки Зодиака до конца месяца.