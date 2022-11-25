Таропрогноз на вихідні: виберіть картку та дізнайтеся, що на Вас чекає 26-27 листопада

У деяких раптово можуть вирішитись старі проблеми

Субота та неділя, 26 та 27 листопада, видадуться на диво вдалими днями для нових звершень та починань.

Принаймні на це вказують карти Таро, які випали у розкладі на ці вихідні. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну карту:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Сила, Паж кубків, перегорнута Сімка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Сила

Назва карти говорить сама за себе, на цих вихідних Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація зрівняється. Якщо Вас недооцінювали або образили, у вихідні ця проблема може вирішитися. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які ще сюрпризи можуть чекати на всі знаки Зодіаку до кінця місяця.