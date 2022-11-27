Денежный гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Близнецов ждет прибыль, а Водолеев - большие перемены

Чем ближе праздники, тем больше мы склонны к пустым тратам

Последние блэкауты негативно отразились на доходах многих украинцев, при этом сказывается еще и стресс от постоянных обстрелов. В конце ноября и начале декабря тенденции эти в целом сохранятся, — многие будут склонны к эмоциональной нестабильности и тратам, в то время как лишь некоторые смогут изменить финансовое положение к лучшему.

На это указывают карты Таро, которые выпали в финансовом раскладе для каждого знака Зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря.

Общий гороскоп Таро для всех Знаков читайте по этой ссылке

А вот какие карты выпали на эту неделю в раскладе на деньги:

Овен — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает об ударе по финансам, тратах и убытках. Ваш труд может не окупиться, а сделки провалиться. Также карта может намекать на узколобость, отсутствие свежих идей для работы.

Телец — Луна

Эта карта предупреждает, что на неделе у Вас может быть нестабильная ситуация с деньгами и даже финансовый кризис, — Вы будете склонны тратить слишком много, после чего сводить концы с концами. Постарайтесь по крайней мере не делать крупных вложений и не заключать сделок.

Близнецы — Четверка жезлов

Эта карта обещает достойную прибыль, вознаграждение за труды, материальное благополучие. На неделе очень удачно будет покупать и приводить в порядок жилье, наводить уют.

Рак — перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Лев — перевернутый Туз кубков

Пока все блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не оправдаются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.

Дева — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Весы — перевернутые Влюбленные

Как можно понять из названия карты, она больше о любви и отношениях, чем о финансах, — однако согласно толкованию, в этом положении они предсказывает такую суматоху и проблемы дома и с семьей, что вряд ли стоит ожидать каких-либо подвижек в денежных делах.

Скорпион — перевернутое Солнце

В обычном положении карта обещает блага и подарки судьбы, в перевернутом говорит, что за успех придется побороться, но концы с концами сведутся.

Стрелец — перевернутая Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете чувствовать усталость от работы, и возможно даже покажется, что работаете напрасно, — заработок не оправдывает трудов.

Козерог — Король кубков

Если Вы полностью посвятите себя делу, то сможете добиться успехов на этой неделе, однако эмоции в целом будут Вам мешать, так что действительно важные решения не принимайте без помощи профессионалов.

Водолей — Смерть

Что ж, название карты уже само по себе намекает, что неделя выдастся непростой, — впереди глобальная перемена финансового положения. Возможно, вы потеряете работу или осознаете бесперспективность старых вложений. А возможно наоборот подходит конец сложного периода. В любом случае, это "смерть" старых устоев, на которых базировалось ваше материальное положение.

Рыбы — Иерофант

Совет карты — играйте по правилам и продолжайте прилагать усилия на работе, и все будет хорошо. Однако не забывайте, что не деньги сейчас главное.

Напомним, ранее "Телеграф" называл три самых ленивых знака Зодиака.