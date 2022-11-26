Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овнов ждет признание, а Ракам придется побороться за счастье

Многие на этой неделе смогут качественно изменить жизнь к лучшему

Смена сезонов с осеннего на зимний многим принесет нестабильное настроение и неурядицы, однако другие наоборот смогут получить возможность что-то круто изменить в своей жизни.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в ближайшую неделю у Вас будет хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Телец — перевернутая Шестерка мечей

В ближайшую неделю Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Согласно другому толкованию, эта карта также может пророчить признание в любви.

Близнецы — перевернутая Шестерка пентаклей

В этом положении карта указывает на возможные финансовые проблемы и махинации в будущем. Вы можете не получить того, чего заслуживаете, попасться на чей-то обман или лишиться премии.

Рак — перевернутое Солнце

Эта карта пророчит успехи, достижения и радость, — однако если в прямом положении судьба одаривает этим всем просто так, то перевернутое положение предупреждает, что Вам придется побороться за свое место под Солнцем и честно заработать все блага.

Лев — Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в течение недели Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Дева — перевернутые Влюбленные

На этой неделе Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Весы — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Скорпион — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Стрелец — перевернутый Паж жезлов

На этой неделе Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Козерог — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что на этой неделе Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Водолей — перевернутая Девятка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в течение недели в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Рыбы — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также подумайте, не хотите ли поменять старые привычки и заняться спортом, — сейчас для Вас отличное время что-то изменить к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" называл счастливчиков 2023 года по знаку Зодиака.