Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнів чекає визнання, а Ракам доведеться поборотися за щастя

Багато хто цього тижня зможе якісно змінити життя на краще

Зміна сезонів з осіннього на зимовий багатьом принесе нестабільний настрій та негаразди, проте інші навпаки зможуть отримати можливість щось круто змінити у своєму житті.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 28 листопада по 4 грудня включно.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — Трійка пентаклів

У найближчий тиждень у Вас буде добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Можливо вийде відійти від рутинних пережитків минулого і перейти на новий рівень.

Телець — перевернута Шістка мечів

У найближчий тиждень Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Згідно з іншим тлумаченням, ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Близнюки — перевернута Шістка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на можливі фінансові проблеми та махінації у майбутньому. Ви можете не отримати того, чого заслуговуєте, стати жертвою обману або втратити премію.

Рак — перевернуте Сонце

Ця карта пророкує успіхи, досягнення і радість, проте якщо в прямому положенні доля обдаровує цим усім просто так, то перевернуте положення попереджає, що Вам доведеться поборотися за своє місце під Сонцем і чесно заробити всі блага.

Лев — П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти – Владика боротьби, і вона попереджає, що протягом тижня Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Діва — перевернуті Закохані

Цього тижня Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Терези — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Скорпіон — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Стрілець — перевернутий Паж жезлів

Цього тижня Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Козеріг — Лицар пентаклів

Карта каже, що цього тижня Ви зможете виявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Водолій — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому положенні карта попереджає, що протягом тижня у Вашому житті може спливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Риби — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також подумайте, чи не хочете змінити старі звички і зайнятися спортом, — зараз для Вас чудовий час щось змінити на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав щасливчиків 2023 за знаком Зодіаку.