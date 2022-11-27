Грошовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Близнюків чекає прибуток, а Водоліїв — великі зміни

Чим ближчі свята, тим більше ми схильні до порожніх витрат

Останні блекаути негативно вплинули на доходи багатьох українців, при цьому позначається ще й стрес від постійних обстрілів. Наприкінці листопада і на початку грудня ці тенденції в цілому збережуться, — багато хто буде схильний до емоційної нестабільності і витрат, тоді як лише деякі зможуть змінити фінансове становище на краще.

На це вказують карти Таро, які випали у фінансовому розкладі для кожного знаку Зодіаку на тиждень із 28 листопада по 4 грудня.

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А ось які карти випали на цей тиждень у розкладі на гроші:

Овен — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта попереджає про удар по фінансах, витрати та збитки. Ваша праця може не окупитись, а угоди провалитися. Також карта може натякати на вузьколобість, відсутність нових ідей для роботи.

Телець — Місяць

Ця картка попереджає, що на тижні у Вас може бути нестабільна ситуація з грошима і навіть фінансова криза, — Ви схильні витрачати занадто багато, після чого зводите кінці з кінцями. Намагайтеся принаймні не робити великих вкладень і не укладати угод.

Близнюки — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє гідний прибуток, винагороду за працю, матеріальне благополуччя. На тижні дуже вдало буде купувати і приводити до ладу житло, наводити затишок.

Рак — перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Лев — перевернутий Туз кубків

Поки всі блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового стану не виправдаються. Ваші спроби або не виправдаються успіхом, або Ви просто не зможете їх гідно реалізувати.

Діва — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контроля, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Терези — перевернуті Закохані

Як можна зрозуміти з назви карти, вона більше про кохання та стосунки, аніж про фінанси, — проте, згідно з тлумаченням, у цьому становищі вони пророкують таку метушню і проблеми вдома та з сім’єю, що навряд чи варто очікувати будь-яких зрушень у грошових справах.

Скорпіон — перевернуте Сонце

У звичайному положенні карта обіцяє блага та подарунки долі, у перевернутому каже, що за успіх доведеться поборотися, але кінці з кінцями зведуться.

Стрілець — перевернута Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви відчуватимете втому від роботи, і, можливо, навіть здасться, що працюєте даремно, — заробіток не виправдовує праці.

Козоріг — Король кубків

Якщо Ви повністю присвятите себе справі, то зможете досягти успіхів цього тижня, проте емоції в цілому Вам заважатимуть, так що дійсно важливі рішення не приймайте без допомоги професіоналів.

Водолій — Смерть

Що ж, назва карти вже сама по собі натякає, що тиждень видасться непростим — попереду глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомите безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Риби — Ієрофант

Порада карти — грайте за правилами і продовжуйте докладати зусиль на роботі, і все буде добре. Однак, не забувайте, що не гроші зараз головне.

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