Всего одно средство вернет кафелю идеальный вид: это не сода и не уксус

Чистящее средство легко приготовить самостоятельно

Кафельная плитка — это всегда выглядит роскошно, однако у такого дизайнерского решения есть свои слабые места. Со временем на плитке и в швах могут обзаводиться ржавые пятна, бороться с которыми достаточно тяжело. Но не тогда, когда на вооружении есть народные средства, которые помогут отмыть кафель до идеального блеска.

Как отмечает портал "Вкусно+", все ингредиенты для чистки кафеля можно найти на своей кухне. Сразу отметим, это не сода и не уксус. Все, что нужно для очистки — это соль и лимон.

Как убрать ржавые пятна на кафеле лимоном

Выдавите на ржавое пятно большое количество лимонного сока, а сверху грязь присыпьте солью и подождите, пока гранулы растворятся полностью. После тщательно потрите губкой загрязненный участок. Стоит отметить, что если вы не дождетесь, чтобы соль растворилась, то крупинками специи вы можете оставить царапины на поверхности кафеля.

Вот и все — после такой процедуры ржавые пятна исчезнут. Если же пятна сильно устаревшие и с первого раза не пропали, процедуру можно повторить.

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