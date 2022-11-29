Всего одно средство вернет кафелю идеальный вид: это не сода и не уксус
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Чистящее средство легко приготовить самостоятельно
Кафельная плитка — это всегда выглядит роскошно, однако у такого дизайнерского решения есть свои слабые места. Со временем на плитке и в швах могут обзаводиться ржавые пятна, бороться с которыми достаточно тяжело. Но не тогда, когда на вооружении есть народные средства, которые помогут отмыть кафель до идеального блеска.
Как отмечает портал "Вкусно+", все ингредиенты для чистки кафеля можно найти на своей кухне. Сразу отметим, это не сода и не уксус. Все, что нужно для очистки — это соль и лимон.
Как убрать ржавые пятна на кафеле лимоном
- Выдавите на ржавое пятно большое количество лимонного сока, а сверху грязь присыпьте солью и подождите, пока гранулы растворятся полностью.
- После тщательно потрите губкой загрязненный участок. Стоит отметить, что если вы не дождетесь, чтобы соль растворилась, то крупинками специи вы можете оставить царапины на поверхности кафеля.
Вот и все — после такой процедуры ржавые пятна исчезнут. Если же пятна сильно устаревшие и с первого раза не пропали, процедуру можно повторить.
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