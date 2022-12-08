Таропрогноз на 9 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

У многих под конец недели возможны конфликты

В пятницу, 9 декабря, стоит больше провести времени с близкими и как можно меньше накручивать себя.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, выберите одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка жезлов, Королева кубков, Восьмерка кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка жезлов

Это неоднозначная карта, которая в перевернутом виде говорит о человеке, которым правят всеми, но сам не управляет ничем. Она может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Королева кубков

Возможно, под конец недели Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в пятницу Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца декабря.