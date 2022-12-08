Таропрогноз на 9 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

У багатьох під кінець тижня можливі конфлікти

У п’ятницю, 9 грудня, варто більше провести часу з близькими і якнайменше накручувати себе.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на цей день. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карток на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка жезлів, Королева кубків, Вісімка кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Перевернута Двійка жезлів

Це неоднозначна карта, яка в перевернутому вигляді говорить про людину, якою правлять усіма, але сама вона не керує нічим. Вона може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Королева кубків

Можливо, під кінець тижня Ви схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у п’ятницю Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця грудня.