Как устранить конденсат на окнах и сырость в доме: шесть эффективных способов

Избавиться от лишней влаги в доме можно даже с помощью подручных средств

С наступлением холодов мы реже проветриваем дома, однако это приводит к повышению уровня влажности из-за отсутствия вентиляции. В последствии это вызывает конденсацию, а иногда и чревато плесенью, справиться с которой не так просто. Однако есть возможность предотвратить образование конденсата и сырости в домах зимой.

Как пишет издание Express, есть много отличных лайфхаков против конденсата на окнах и сырости в доме в холодное время года. Некоторые из них требуют затрат, однако другие реализуются лишь с помощью подручных средств.

Уберите влагу до того, как она успеет впитаться

Это самый простой способ побороть конденсацию и предотвратить появление сырости. Можете воспользоваться необычными лайфхаками: положить наполнитель для кошачьего туалета в носок, завязать его и поставить на подоконник. Также хорошо работает, если поместить туда миску с солью.

Впустите воздух

Какой бы минус не был на улице, не стоит круглосуточно держать окна закрытыми. Проветривание дома, даже если открывать окна всего на 20 минут в день, может значительно уменьшить последствия конденсации и сырости. Также стоит оставлять окна открыли во время действий, которые способствуют влаге, таких как приготовление пищи, душ и сушка одежды. Лучше всего приоткрывать окна утром.

Приобретите специальный пылесос

Если средства позволяют, то можно инвестировать в так называемый оконный пылесос, который борется с влагой.

Убедитесь, что жилище хорошо изолировано

Если конденсат является постоянной проблемой в вашем жилище, возможно, стоит подумать об инвестировании в изоляцию стен дома. Это сохранит тепло, снизит затраты на отопление, предотвратит накопление конденсата.

Регулируйте температуру в помещении

Не стоит включать отопление, только когда хотите прогреть комнату. Лучше поддерживать постоянную температуру, это предотвратит охлаждение поверхностей для образования конденсата.

Переместите комнатные растения и мебель

Комнатные растения, обитающие на подоконнике, выделяют влагу в воздух. Подумайте о том, чтобы убрать их от окна в холодные месяцы. Если возможно, мебель возле внешних стен также должна быть отодвинута как можно дальше, чтобы обеспечить более свободную циркуляцию воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет избавиться от конденсата на окнах в доме осушитель, однако есть и более дешевые альтернативы.