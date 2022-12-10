Укр

Таропрогноз на 11 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на одиннадцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на одиннадцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

Некоторым в последний день недели лучше отложить важные решения

В воскресенье, 11 декабря, многие будут полны сил и амбиций для покорения новых вершин, в то время как другим наоборот придется быть осторожным, чтобы не потерять деньги и время.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, к чему стоит подготовиться именно Вам, — выберите одну карту:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Иерофант, перевернутая Десятка пентаклей, Сила

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 11 декабря, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в воскресенье Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, какие знаки Зодиака еще могут успеть разбогатеть до конца года.

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