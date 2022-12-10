Таропрогноз на 11 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю
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Декому в останній день тижня краще відкласти важливі рішення
У неділю, 11 грудня, багато хто буде сповнений сил і амбіцій для підкорення нових вершин, тоді як іншим навпаки доведеться бути обережним, щоб не втратити гроші та час.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, до чого варто підготуватися саме Вам, виберіть одну карту:
Тепер подивіться, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:
Ієрофант
Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнавати або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 11 грудня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.
Перевернута Десятка пентаклів
У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у неділю Ваш фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.
Сила
Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, які знаки Зодіаку ще можуть встигнути розбагатіти до кінця року.