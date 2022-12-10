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Таропрогноз на 11 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на одинадцятий день зими
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на одинадцятий день зими. Фото telegraf.com.ua

Декому в останній день тижня краще відкласти важливі рішення

У неділю, 11 грудня, багато хто буде сповнений сил і амбіцій для підкорення нових вершин, тоді як іншим навпаки доведеться бути обережним, щоб не втратити гроші та час.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі цього дня тижня. Щоб дізнатися, до чого варто підготуватися саме Вам, виберіть одну карту:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Ієрофант, перевернута Десятка пентаклів, Сила

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнавати або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 11 грудня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у неділю Ваш фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, які знаки Зодіаку ще можуть встигнути розбагатіти до кінця року.

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