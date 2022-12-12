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Таропрогноз на 13 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

Вторник выдастся довольно непростым

Вторник, 13 декабря, принесет неудобства и сложности, однако сильно не расстраивайтесь, поскольку скорее всего в итоге это поможет Вам.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что грозит именно Вам, — выберите одну из карт на рисунке ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Семерка пентаклей, Смерть, Пятерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. Во вторник у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет с деньгами на этой неделе.

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