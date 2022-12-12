Таропрогноз на 13 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Вторник выдастся довольно непростым

Вторник, 13 декабря, принесет неудобства и сложности, однако сильно не расстраивайтесь, поскольку скорее всего в итоге это поможет Вам.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что грозит именно Вам, — выберите одну из карт на рисунке ниже:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Семерка пентаклей, Смерть, Пятерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Смерть

Пусть Вас не пугает название карты, на самом деле она предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. Во вторник у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет с деньгами на этой неделе.