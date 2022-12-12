Таропрогноз на 13 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Вівторок видасться досить непростим

Вівторок, 13 грудня, принесе незручності та складності, проте сильно не засмучуйтесь, оскільки скоріше за все це допоможе Вам.

На це вказують карти Таро, які випали на цей день. Щоб дізнатися, що загрожує саме Вам, виберіть одну з карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка пентаклів, Смерть, П’ятірка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви очікували більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Смерть

Нехай Вас не лякає назва карти, насправді вона пророкує "смерть" чогось старого, можливо навіть цілого пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. У вівторок у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима цього тижня.