Как предотвратить конденсат на окнах: названо одно важное правило

Может быть несколько причин скопления лишней влаги на подоконнике

Зимой многие столкнулись с неприятной проблемой в жилищах – конденсатом на окнах, который может приводить к плесени. Конденсация обычно происходит в двух случаях: когда теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью или когда уровень влажности в доме слишком высок. Но несколько простых привычек помогут избежать этого.

Самое главное правило, которое поможет предотвратить конденсат на окнах, звучит так: проветривать комнату дважды в день в течение хотя бы 10 минут. Как пишет издание Express, это наиболее быстрый и легкий способ избавиться от конденсата, но стоит обратить внимание и на другие лайфхаки.

Есть несколько понятных правил, которые помогут избежать проблемы с конденсатом на окнах в доме:

Протирайте окна и подоконники чистым полотенцем или кухонной салфеткой, когда заметите скопление конденсата. Ил же используйте для этого специальный пылесос для окон.

Поддерживайте постоянную температуру в доме, это предотвратит попадание горячего воздуха на холодные поверхности.

Улучшите вентиляцию, например, открывайте окна, используйте вентиляционные отверстия, добавляйте вентиляционные отверстия в определенных комнатах, таких как ванная комната и кухня.

Старайтесь не ставить мебель у внешней стены, так как это может задерживать влажный воздух и приводить к образованию конденсата и плесени позади и на вашей мебели. Всегда оставляйте небольшой зазор между любой стеной в доме и мебелью, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха.

Открывайте окна примерно на 10 минут два раза в день в зимние месяцы, чтобы обеспечить циркуляцию достаточного количества воздуха. Лучше всего делать это утром и ближе к вечеру.

Не сушите одежду в помещении, если это возможно, так как это может привести к повышенной влажности воздуха.

Инвестируйте в осушитель воздуха.

Включайте вытяжные вентиляторы при приготовлении пищи или использовании душа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бороться с конденсатом можно и точечно. Для этого нужны самые доступные средства.