Укр

Таропрогноз на 15 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятнадцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятнадцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

В четверг некоторые могут переосмыслить жизненные ценности

Четверг, 14 декабря, для многих станет днем перемен и испытаний, при том не самых простых.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас — выберите одну из карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Повешенный, перевернутый Паж пентаклей, Пятерка мечей

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Возможно в четверг Вы переосмыслите ценности и что-то измените в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Перевернутый Паж пентаклей

15 декабря у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и оно говорит само за себя. В четверг у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз Таро, кто может разбогатеть до конца декабря.

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