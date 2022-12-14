Таропрогноз на 15 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

У четвер деякі можуть переосмислити життєві цінності

Четвер, 14 грудня, для багатьох стане днем змін та випробувань, до того ж не найпростіших.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас — виберіть одну з карток на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Повішений, перевернутий Паж пентаклів, П’ятірка мечів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Можливо, у четвер Ви переосмислите цінності і щось зміните в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Перевернутий Паж пентаклів

15 грудня у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватимуться навчання та робота і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. У четвер у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив прогноз Таро, хто може розбагатіти до кінця грудня.