Таропрогноз на 16 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Пятница благоприятна для примирения и времяпрепровождения в кругу близких

В пятницу, 16 декабря, некоторые будут излишне эмоциональны, в то время как другие наоборот смогут насладиться всеми благами жизни.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, — выберите одну из карт на фото:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Королева кубков, Шестерка кубков, перевернутая Пятерка жезлов

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Королева кубков

Возможно, в пятницу Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Перевернутая Пятерка жезлов

16 декабря Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас это отличный день, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака могут успеть подзаработать в декабре по картам Таро.