Таропрогноз на 16 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

П’ятниця сприятлива для примирення та проведення часу в колі близьких

У п’ятницю, 16 грудня, дехто буде надто емоційним, тоді як інші навпаки зможуть насолодитися всіма благами життя.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Королева кубків, Шістка кубків, перевернута П’ятірка жезлів

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Королева кубків

Можливо, у п’ятницю Ви будете схильні сприймати все надто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Перевернута П’ятірка жезлів

16 грудня Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас це чудовий день, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть встигнути заробити у грудні за картами Таро.