Какие крупы нужно обязательно промывать перед варкой и зачем это делают

Чтобы блюдо получилось вкусным и аппетитным, нужно все правильно сделать еще на этапе подготовки крупы.

Некоторые крупы перед приготовлением обязательно нужно промывать – об этом наверняка помнит большинство хозяек. Но далеко не все знают, зачем на самом деле это делается.

Оказывается, причина не только в том, что высыпая крупу прямо из пачки в кастрюлю, вы рискуете сварить кашу с пылью, мусором и даже насекомыми. Есть и другая веская причина — именно после промывания некоторые крупы раскрывают свой вкус по полной, сообщает pixelinform.

Какие крупы нужно мыть перед употреблением

Кроме самой крупы в упаковке можно наткнуться на шелуху, всевозможные растительные остатки и другие примеси, пыль и даже насекомых, которых там точно быть не должно. Чаще такая беда случается с перловой крупой и гречкой, пшеном, рисом, а также горохом, фасолью, чечевицей и другими бобовыми.

Что касается бобовых, то их нужно не просто несколько раз промыть, но и обязательно вымочить перед приготовлением — так зерна легче усваиваются организмом.

Перед приготовлением пшена и риса крупы тоже несколько раз полощут, пока вода после промывки не будет прозрачной. Только так можно сварить вкусную рассыпчатую кашу.

Заметим, что пшено, перловку и гречку промывают в теплой воде. Так вы получите максимум пользы.

Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением

Булгур, кускус, манка, геркулесовые или овсяные хлопья не требуют промывки. Более того, такая процедура может сказаться на вкусовых качествах блюда, а манка после такого лайфхака вообще станет непригодной к приготовлению.

Раньше мы рассказывали, какие крупы можно приготовить без света и газа – их просто не нужно варить.