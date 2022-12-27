Эти 5 знаков Зодиака имеют острейший ум

Астрологи говорят, что показатели интеллекта у этих людей выше, чем у других

На формирование нашего интеллекта влияет огромное количество разнообразных факторов. Это, например, среда, в которой мы растем, занятия, которые нам нравится и которым мы посвящаем много времени, наш рацион, уровень стресса, который мы переживаем, и другие подобные вещи. Впрочем, астрологи уверены, что большое влияние на наш разум имеет и знак Зодиака.

Эксперты из звезд выделяют представителей 5 зодиакальных созвездий, обладающих чрезвычайно острым разумом. Кто эти счастливцы, – рассказывает Ukr.Media.

Близнецы

По мнению астрологов, именно под покровительством этого созвездия появляются люди, предназначенные для умственной работы. Близнецы легко загораются новыми идеями и всегда пытаются разбираться в любой теме не хуже экспертов. Они идеально подходят как партнеры для мозговых штурмов: такие люди, благодаря широкому кругозору, могут подкинуть нестандартную идею и помочь выйти даже из сложнейшей ситуации.

Дева

Люди этого знака любят работать с цифрами, их прагматичность, сосредоточенность и щепетильность помогает разобраться даже в сложных финансовых отчетах. Именно Девами, по статистике, было большинство математических гениев. Интересно, что вся информация в их голове тщательно систематизируется и классифицируется, поэтому, когда наступает момент Х, они вспоминают все, что нужно.

Весы

Весы – настоящие асы критического мышления. Они подвергают сомнению любую аксиому, всегда ищут доказательства и аргументы. Любознательный разум Весов помогает им докопаться до сути любого события, поэтому они становятся потрясающими диагностами, адвокатами и психологами. При этом родившиеся под этим созвездием эрудицию проявляют мягко и очень ненавязчиво, чем завоевывают доверие и симпатию.

Водолей

Водолеи или гениальные, или безумные. А бывает, что одно и другое идеально сочетается в их голове. Там роится миллион идей и вопросы, которые вряд ли еще кому-нибудь придут в голову.

Рожденные под покровительством этого созвездия видят и всю картину в целом, и мельчайшие детали, ускользающие от взгляда других. Они замечают изменения в мире и быстро на них реагируют, поэтому всегда на коне. Споры с Водолеем всегда логичны и беспристрастны. Более того, они даже могут изменить свою точку зрения, если вы приведете им неоспоримые доводы.

Стрелец

Под созвездием Стрельцов часто рождаются ученые, посвящающие свою жизнь открытиям. Любую жизненную ситуацию они воспринимают как урок и ценный опыт, благодаря чему со временем строят успешную карьеру и интересную жизнь. А еще представители этого знака с радостью делятся знаниями в окружении. Им хватает терпения объяснить что-то сложное простым и понятным способом, потому Стрельцы могут стать прекрасными педагогами.

Ранее мы рассказывали, что два знака Зодиака в скором времени ожидает небывалый успех. Такого везения в их жизни не было уже давно, говорят астрологи. И советуют не упустить этот момент и начать извлекать из разных ситуаций максимум пользы для себя.