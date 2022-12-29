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Таропрогноз на 30 декабря 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тридцатый день зимы
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тридцатый день зимы. Фото telegraf.com.ua

Порадуйте себя в предпоследний день года

Пятница, 30 декабря, у некоторых ознаменуется внезапными проблемами, однако у большинства других наоборот будет позитивным и радостным днем.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, к чему быть готовым именно Вам, — выберите одну из карт на картинке:

Теперь посмотрите, какая это была карта:

Слева направо — Колесо фортуны, перевернутая Верховная Жрица, Рыцарь кубков

И теперь найдите, какую же карту Вы выбрали:

Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и 30 декабря может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Перевернутая Верховная Жрица

В пятницу у Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на предпоследний день 2022 года, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.

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