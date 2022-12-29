Таропрогноз на 30 грудня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Порадуйте себе у передостанній день року

П’ятниця, 30 грудня, в деяких ознаменується раптовими проблемами, проте для більшості інших навпаки буде позитивним і радісним днем.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, до чого бути готовим саме Вам, виберіть одну з карт на картинці:

Тепер подивіться, яка це була карта:

Зліва направо — Колесо удачі, перевернута Верховна Жриця, Лицар кубків

І тепер знайдіть, яку карту Ви обрали:

Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і 30 грудня може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Перевернута Верховна Жриця

У п’ятницю у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчу добу менше проявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на передостанній день 2022 року, присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.