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Таропрогноз на 5 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на пятый день года. Фото telegraf.com.ua

Лучше пока избегать принятия скоропалительных решений

Четверг, 5 января, может стать днем чрезвычайно эмоциональным и нестабильным, что многим может принести проблемы и неприятности.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что они пророчат именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка жезлов, перевернутая Колесница, перевернутая Сила

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка жезлов

В четверг у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Перевернутая Колесница

5 января Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на весь 2023 год.

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