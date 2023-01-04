Таропрогноз на 5 січня 2023: виберіть картку і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Краще поки що уникати прийняття поспішних рішень
Четвер, 5 січня, може стати днем надзвичайно емоційним та нестабільним, що багатьом може принести проблеми та неприємності.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що вони пророкують саме Вам, виберіть одну з карток:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Трійка жезлів
У четвер у Вас може все падати з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.
Перевернута Колісниця
5 січня Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете здійснити імпульсивні, непродумані та навіть саморуйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.
Перевернута Сила
У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе в руках і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на весь 2023 рік.