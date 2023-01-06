Таропрогноз на 7 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Лишь некоторым суббота принесет неприятности

В субботу, 7 января, у некоторых дела могут пойти не по плану, но у большинства других этот день наоборот будет радостным и удачным.

Во всяком случае, так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что они пророчат именно Вам, выберите одну из карт:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка жезлов, Туз мечей, перевернутая Тройка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. 7 января Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что в субботу удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каких сюрпризов ждать всем знакам Зодиака в январе.