Таропрогноз на 7 січня 2023: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Лише деяким субота принесе неприємності

У суботу, 7 січня, деякі справи можуть піти не за планом, але у більшості інших цей день навпаки буде радісним і вдалим.

Принаймні так говорять карти Таро, які випали в розкладі на цей день тижня. Щоб дізнатися, що вони пророкують саме Вам, виберіть одну з карток:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка жезлів, Туз мечів, перевернута Трійка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. 7 січня Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що в суботу удача може бути не на Вашому боці, щось задумане може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь підлість щодо Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яких сюрпризів чекати всім знакам Зодіаку в січні.