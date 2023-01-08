Победитель народов: что значит имя Николая и когда он празднует именины

Николаи известны как люди общительные, напористые и ответственные

Имя Николай — в тройке самых распространенных в Украине, и довольно популярно в целом по всему миру.

"Телеграф" разобрался, откуда произошло это имя, какие черты характера обычно присущи Николаям и когда они празднуют День ангела.

Значение имени Николай

Имя происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".

Обычно люди с именем Николай спокойны, активны, не слишком сообразительны, но старательны и настойчивы. Также считается, что носители этого имени довольно трудолюбивые и семейные люди, любят детей.

Имя Николай было популярно среди церковников, было пять пап римских Николаев, Святой Николай Чудотворец, Николай Святитель и много других деятелей. Также из известных носителей имени стоит упомянуть основателя украинского национализма Николая Михновского и идеолога ОУН Николая Сциборского, композиторов Николая Леонтовича и Николая Лысенко, польского астронома и математика Николая Коперника, физика Николу Тесла.

В Украине популярны формы имени Микола, Микула, Миколай.

Когда день ангела Николая?

Ввиду популярности в религиозных кругах, у Николая много Дней ангела в году.

Главные именины Николая по церковному календарю, — конечно же, день памяти святого Николая Чудотворца 6 декабря.

Теперь перечислим, когда День ангела Николая по месяцам:

6, 8, 9, 10, 14, 17, 24, 31 января;

1, 4, 6, 14, 16, 17, 26, 28 февраля;

2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 26 марта;

10, 17, 18, 24, 30 апреля;

3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 22, 29, 30 мая;

1, 5, 10, 13, 18, 20, 23, 27 июня;

4, 8, 17, 27 июля;

2, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 25, 26, 27 августа;

1, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28 сентября;

2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 31 октября;

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29 ноября;

1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 декабря.

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