Победитель народов: что значит имя Николая и когда он празднует именины
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Николаи известны как люди общительные, напористые и ответственные
Имя Николай — в тройке самых распространенных в Украине, и довольно популярно в целом по всему миру.
"Телеграф" разобрался, откуда произошло это имя, какие черты характера обычно присущи Николаям и когда они празднуют День ангела.
Значение имени Николай
Имя происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".
Обычно люди с именем Николай спокойны, активны, не слишком сообразительны, но старательны и настойчивы. Также считается, что носители этого имени довольно трудолюбивые и семейные люди, любят детей.
Имя Николай было популярно среди церковников, было пять пап римских Николаев, Святой Николай Чудотворец, Николай Святитель и много других деятелей. Также из известных носителей имени стоит упомянуть основателя украинского национализма Николая Михновского и идеолога ОУН Николая Сциборского, композиторов Николая Леонтовича и Николая Лысенко, польского астронома и математика Николая Коперника, физика Николу Тесла.
В Украине популярны формы имени Микола, Микула, Миколай.
Когда день ангела Николая?
Ввиду популярности в религиозных кругах, у Николая много Дней ангела в году.
Главные именины Николая по церковному календарю, — конечно же, день памяти святого Николая Чудотворца 6 декабря.
Теперь перечислим, когда День ангела Николая по месяцам:
- 6, 8, 9, 10, 14, 17, 24, 31 января;
- 1, 4, 6, 14, 16, 17, 26, 28 февраля;
- 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 26 марта;
- 10, 17, 18, 24, 30 апреля;
- 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 22, 29, 30 мая;
- 1, 5, 10, 13, 18, 20, 23, 27 июня;
- 4, 8, 17, 27 июля;
- 2, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 25, 26, 27 августа;
- 1, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28 сентября;
- 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 31 октября;
- 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29 ноября;
- 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам запрещено дарить чашки одиноким людям.